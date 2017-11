"Caen" jefes policiacos en Chihuahua por la desaparición de dos sonorenses

AGUA PRIETA, SONORA(GH)

Por el delito de desaparición forzada de personas, en este caso el de dos jóvenes procedentes de Cananea el pasado mes de mayo, dos jefes policiacos y un agente de Buenaventura, Chihuahua, fueron aprehendidos.



Los detenidos son: El director de Seguridad Pública Enrique L. S.; el subjefe Héctor Manuel A. C. y el agente Manuel Héctor A. S., según un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.



El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, expuso los antecedentes del caso de desaparición de los jóvenes Jesús Martín Miranda Cruz y Jesús Antonio Servín Ramos, ocurrido el pasado 12 de mayo.



Según el boletín, el agente del Ministerio Público detalló que en la entrada de Buenaventura, por el lado del poblado Ignacio Zaragoza a la altura de una gasera, los agentes detuvieron a las víctimas, como se les nombra en el boletín, y a una tercera persona.



Los jóvenes, se señala, viajaban en una camioneta GMC Envoy, modelo 2002 y un automóvil compacto, y fueron trasladados a la comandancia donde fueron interrogados por el jefe de la policía Enrique L. S.



Tras esto, el jefe policiaco ordenó que la tercera persona detenida fuera liberada, lo que no ocurrió con las víctimas, de quienes ocultaron su detención, según el boletín de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.



Además de ocultar la detención de los jóvenes, el jefe policiaco tampoco realizó el registro de la detención de ambos y no los puso a disposición de ninguna autoridad, y hasta el momento no han sido localizados.



Ayer se habló con familiares, quienes afirmaron saber de la detención de los jefes policiacos y el agente en Chihuahua, pero todavía no tienen información sobre el paradero de los jóvenes, ni más detalles de lo ocurrido.