Diario de una lucha contra el cáncer: Ofelia Romero Nungaray

Hace once años estaba amamantando a mi bebé y de un día para otro me salió una bolita chiquita, como un arrocito, entonces pensé que era un absceso. Seguí amamantando a mi niño, pero cuando lo hacía me dolía y de repente se me inflamó.



Fui al Hospital General de Navojoa; de allí me mandaron a Hermosillo, porqué aquí no hacían esas cirugías, y el oncólogo me dijo: “¿Sabe qué? Eso no es bueno, le voy a hacer un examen”. Me sacó tres pedacitos.



A la semana me habló y me dijo: “Es cáncer en tercera etapa”.

Le pregunté qué tantas posibilidades había de que yo saliera adelante: Me respondió que eso dependía de mi actitud.



Después de eso empecé con los tratamientos y la primera persona en quien pensé fue en mi mamá, porque ella murió de cáncer a los 49 años de edad.



Me dije a mí misma que yo no me iba a dejar morir... yo voy a luchar porque tengo un niño chiquito.



Me mandaron con el encargado de las quimioterapias, que me dijo: “Le vamos a hacer cuatro quimioterapias; luego la vamos a mandar a cirugía, y de ahí va a recibir 25 radioterapias; de esas van a seguir cuatro quimioterapias más”.



Con la primera quimioterapia sentí bien feo... parece que uno anda en otro mundo, entre nubes, pero al día siguiente se siente una cosa espantosa: No quería ni levantarme.



Se me empezó a caer el pelo. Fui y me rasuré la cabeza. Me vio mi niño y me dijo: “Mamá, qué fea te ves”... y como que me dieron ganas de llorar. Pero dije: “Yo tengo que luchar, tengo que luchar”.



Me operaron y gracias a Dios salí muy bien; estuve un mes con las radiaciones y después de las quimioterapias empecé con el tratamiento de entambuxifleno.



Cuando me dieron la noticia sentí muy feo; lo primero que siente uno es la muerte, y como yo vengo de personas con cáncer y todas se han muerto, creí que yo también moriría. Pero pensé que mi niño estaba muy chiquito y que Dios me sacaría adelante.



Mi hermana lloró mucho. Cuando me iba a las quimioterapias dejaba al niño con ella... él estaba muy apegado a mí y cuando veía que me iba me decía: “Mamá, no te vayas, no te vayas”.



Mi niño y Dios fueron los que me dieron la fortaleza para seguir adelante.



También el haber visto que mi madre no luchó y que toda una familia que estaba unida, al morir mi madre, se separó... por eso dije: Yo no. Yo no voy a separar a mi familia. Seguiré con mi familia y bendito Dios.



Todos debemos pensar en la muerte. Todos nos vamos a morir. Pero si luchamos y Dios nos da otra oportunidad, vamos a salir adelante. Es muy importante que se chequen, que le echen todas las ganas del mundo y que no caigan en depresión, porque la depresión es la que mata, el cáncer no.