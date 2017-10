Reprueba SEC a directora de preescolar Zix Quisil

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Secretaría de Educación y Cultura reprobó el hecho de que la directora del Jardín de Niños Zix Quisil presuntamente haya sustraído para fines ajenos al plantel un dinero recolectado por padres de familia.



Aunque el caso de la directora sea comprobado, existe la posibilidad de que la vuelvan a reinstalar, explicó el secretario de Educación, es por ello que debe de haber precisión para no violar las disposiciones legales y que se cubra al 100% lo que marca la ley.



"Mi indicación es que sea separada del cargo hasta que no se terminen las investigaciones correspondientes, y con ello se marque y mande un claro ejemplo al resto de los funcionarios públicos de que nadie puede estar por encima de la ley", aseveró.



El titular de la SEC agregó que la inculpada tendrá que llevar un juicio, sin embargo una vez que termina el proceso las autoridades educativas son las que terminan siendo responsables, sin serlo, ya que el Poder Judicial es quien ordena sobre la reinstalación de los culpables.



El pasado 13 de octubre padres de familia y autoridades educativas se dieron cita en el preescolar para conocer la situación sobre un supuesto robo que implica a la directora como presunta responsable de haber sustraído la cantidad de 26 mil pesos para atender una emergencia.



El funcionario manifestó que este tipo de prácticas no son comunes dentro de las escuelas del Estado, por lo que pidió que, al ser una situación atípica, no se estereotipe negativamente al magisterio.



El que directivos o docentes tomen dinero que fue puesto por padres para algún fin no se debe permitir, destacó, por lo que, en ese sentido, deben ser estrictos y claros para que no ocurran más situaciones similares.