Da mala imagen por tanta suciedad

HERMOSILLO, Sonora

Desde hace 5 años se encuentra abandonada una vivienda en la colonia El Mariachi, la cual ha dado problemas de suciedad y mala imagen al sector, situación que mantiene inconformes a vecinos.



El inmueble se encuentra en la calle Ramírez, entre Niños Héroes y Jalisco, lugar que ha servido también como refugio de "vagos", motivo por el cual colonos solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes.



Don Rubén Benítez, vecino de la colonia, comentó que la vivienda ha sido la causante de problemas de seguridad, por las personas que se refugian en el lugar.



"La casa está deshabitada y nos ha ocasionado muchos problemas con los vagos porque ahí se esconden y uno tiene que estar cuidando sus cosas para que no se las lleven, tenemos que estar al pendiente los vecinos", aseguró.



En el sitio también se encuentra maleza y basura que es depositada en el lugar por vecinos de la colonia, así como de otras, generando molestia a las personas que residen en la calle Ramírez.



"Como es un lugar que no se habita, crece la maleza y a la gente se le hace fácil echar basura ahí, tenemos que andar limpiando los vecinos pero al rato vuelve a estar igual. Ahí se crían muchos animales, pero no sería tanto el desastre si todos nos pusiéramos a limpiar de una buena vez", comentó Mercedes Garzón, vecina afectada.