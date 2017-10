Sufre dolor intenso tras ser atropellada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En una cama donde se pueden ver viejos resortes, dentro de una vivienda improvisada de madera, lonas y plásticos a punto de colapsar, es donde María Luz Medina, de 53 años, pasa las horas con un intenso dolor después de haber sido atropellada hace poco más de 15 días.



La oriunda de Culiacán, Sinaloa, tan sólo espera que pasen las horas para que el dolor que siente disminuya un poco, pues no cuenta con medicamentos necesarios para tratar su condición.



"Tengo mucho dolor en el cuerpo, un tráiler me golpeó hace como 15 días y nomás me atendieron por encimita, lo único que pido es ayuda, con lo que la gente me quiera dar, medicamento, ropa, comida, que alguien me ayude para ir con un dentista porque me quebré los dientes", aseguró doña María Luz.



En el campo desértico donde vive María Luz se encuentra con su fiel amigo Gustavo Carvajal, quien sólo puede llevar unos cuantos pesos para darle de comer a su compañera.



"Apenas ayer se pudo levantar María, lo que pasó es que el tráiler que la atropelló, se pasó el semáforo; a ella se la llevaron al Hospital General y la dieron de alta sin medicamento, sin nada, nomás a que sufra de dolores afuera; yo soy reciclador pero no gano mucho" señaló.



Doña María Luz mantiene la esperanza de poder recuperarse del todo para volver a trabajar, pero antes necesita obtener ayuda médica para calmar el tormento que vive desde los primeros días de octubre.



Si usted desea apoyar a María Luz con ropa, alimentos, atención médica y dental, puede acudir a Periférico Sur y Periférico Oriente, por rumbos de la carretera a la Colorada.