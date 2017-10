Enorme desperdicio

(GH)

Vecinos de la colonia Internacional reportan que hace dos semanas surgió una fuga de agua potable en la calle Perimetral Norte, situación que tiene molestos a residentes por el desperdicio diario del líquido.



Los cientos de litros de agua derramados por la vialidad, que se encuentra entre las calles Cabo San Antonio y Cabo San Pedro, han hecho que algunos de los colonos tomen precauciones, por lo que pidieron la reparación de la fuga.



María Benítez, vecina de la colonia, comentó que la presión del agua ha disminuido a raíz de la fuga, la cual no es la primera vez que da problemas a los habitantes del lugar.



"Ha bajado la presión del agua; yo puse una llanta ahí como unas tres veces con una piedra para que se quede quieta, pero en la noche los carros se la llevan de paso y ahí caen en la fuga.



"Parece que no pero sí sale bastante agua y en algunas partes ya está verde y con lama, lo bueno que no ha dañado el pavimento, ahí hace mucho se hizo una fuga, la arreglaron pero volvió a salir", aseguró.



El desperdicio del líquido no ha pasado desapercibido y ha provocado desesperación en Mercedes Aragón, vecina afectada, que afirmó estar preocupada por la fuga de agua potable de la calle Perimetral Norte.



"Es mucha el agua que se está tirando todos los días y hasta ahorita nadie la ha reportado ahí sólo está el problema, no hay agua, y tirándose de esa manera... ojalá la arreglaran porque ya es mucho", señaló.