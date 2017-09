Reforzarán a los "tirabichis"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el fin de cubrir el total de las rutas del servicio de recolección de basura, el Ayuntamiento de Hermosillo abrirá 300 espacios para registro de empleo temporal a partir de hoy.



El oficial mayor Luis Alejandro Peralta Gaxiola aseguró que se tomó esta medida debido a que algunos empleados no completaban las rutas en horas extras por órdenes del líder sindical.



"Esto contempla la contratación de hasta 300 personas y en una primera etapa de 40, para no estar a expensas de las instrucciones que les da el líder sindical de salir o no en el tercer turno", explicó.



Peralta Gaxiola detalló que se colocará un módulo en el Ayuntamiento a partir de este hoy y hasta el viernes, para que hermosillenses acudan a registrarse y poder formar parte de este programa.



El director de Servicios Públicos Municipales, Luis Fernando Pérez Pumarino afirmó que en horas extras se atienden cerca de seis a diez rutas, con un aproximado de 8 mil familias.



Además agregó que el atraso en el servicio no se debe a falta de unidades, sino a que algunos empleados no laboran horas extras y no se cumplen las rutas, el pasado lunes no se ofreció el servicio en colonias como Santa Fe y Capistrano.



"El lunes salieron todas las rutas, pero a las 16:00 horas nos percatamos de que se les giró la instrucción del líder sindical de que regresaran a patios y nos quedaron algunas rutas pendientes como colonia Santa Fe y Capistrano y salieron cuadrillas de personal de confianza", dijo.



El horario sería de 16:00 a 23:00 horas y los empleados contarían con servicio médico, contrato de un mes renovable y un sueldo bruto de 7 mil 254 pesos, con horario de lunes a viernes y en caso de ser necesario fines de semana y días festivos.