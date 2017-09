Responden sonorenses con apoyo a damnificados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La respuesta de los sonorenses con los damnificados de los recientes sismos ocurridos en el Centro y Sur del País ha sido notable.



Los centros de acopio continuarán de manera indefinida en Hermosillo para recibir alimentos no perecederos y artículos de higiene personal y de limpieza.



Guadalupe Ayala Noriega, coordinador de socorros de Cruz Roja Hermosillo, informó que además de apoyar con el centro de acopio, recibieron una invitación de parte de Cruz Roja Estatal para sumarse a los voluntarios que se trasladarán a la Ciudad de México a apoyar en labores de rescate.



"Hasta ahorita no hay anda oficial, llegó un aviso, una invitación por parte de nuestras autoridades, pero hasta ahorita nos estamos preparando para cualquier tipo de rescate; estamos preparados y listos, únicamente para que nos den la orden", afirmó.



El coordinador de socorros detalló que pudieran ser dos o tres elementos de Cruz Roja Hermosillo, incluido él mismo, quienes se trasladen a la Ciudad de México en los próximos días, como parte de la brigada de atención a desastres.



Ayala Noriega aseguró que anteriormente han atendido desastres naturales como inundaciones en los estados de Veracruz y Guerrero, además del terremoto en Haití en el 2010, por lo que estarán a la espera de recibir confirmación.



ES HORA DE APOYAR



Luego del sismo ocurrido ayer en Puebla y que afectó además el estado de Morelos y la Ciudad de México, los centros de acopio de DIF Estatal y la Cruz Roja continuarán de manera indefinida.



Los sonorenses pueden apoyar con artículos de limpieza e higiene personal como pañales, toallas femeninas, papel higiénico, jabón, champú, toallas húmedas, pasta dental, entre otros.



Además se están recibiendo alimentos no perecederos como granos, alimentos enlatados con abre fácil, sopas instantáneas, mayonesa, café y mermelada. En el caso de DIF estatal recibirán agua embotellada.



"Tenemos muchos productos para armar las despensas, pero los productos que menos tenemos son mayonesa, mermelada y café, paramos y estamos esperando para armar las despensas completas", recalcó Guadalupe Ayala.



Hasta el momento DIF Estatal ha recaudado 30 toneladas de víveres que zarparon desde Guaymas con rumbo a Oaxaca y Chiapas, pero lo recaudado en los próximos días será además para estos estados, para Puebla, Morelos y la Ciudad de México.



EL IMPARCIAL SE SUMA



En apoyo a las familias afectadas por los sismos ocurridos en los estados del Sur del País, EL IMPARCIAL invita a sus lectores a donar artículos de higiene personal y alimentos no perecederos.



Las donativos se reciben en las oficinas centrales ubicadas en Sufragio Efectivo y Mina número 71, en la colonia Centro, además de las sucursales de loseconomicos.com.