Desarrollar una profesión podría evitar Alzheimer

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Haber llevado una vida académica activa, donde se desarrolló una profesión aún después de haber cumplido los 65 años de edad, podría ayudar a una persona a no enfermar de Alzheimer de manera temprana.



Francisco Eduardo Zavala Pacheco, sicólogo de la Asociación Sonorense de Alzheimer y Enfermedades Similares A.C., explicó que este trastorno neurocognitivo puede presentarse hasta los 80 años cuando un individuo siempre mantuvo su cerebro activo.



"La edad para presentar este padecimiento depende del estilo de vida de la persona.



Por ejemplo, a quienes tuvieron una carrera o profesión les da un poco más grandes que a quienes tuvieron trabajos como obreros, se retiraron a los 65 años y ya no hicieron actividades".



El especialista explicó que el Alzheimer afecta directamente en la conexión que hay entre las neuronas, es una enfermedad progresiva y a pesar de haber estudios sobre ella, todavía no tiene una cura.



"Afecta los recuerdos y la memoria inmediata, es muy fácil de reconocerla porque una persona con esta enfermedad tiene problemas para recordar fechas o el lugar donde está", detalló, "esto la distingue de un deterioro cognitivo natural, olvidan el tiempo, tienden a preguntar muchas cosas muy seguido".



Subrayó que los principales factores de riesgo para padecer la enfermedad son un consumo excesivo de bebidas azucaradas o alimentos altos en grasas, llevar una vida sin actividad cognitiva y principalmente existe un factor genético.



"La enfermedad es progresiva, conforme vaya avanzando olvidará por completo todo. Sí hay avances, pero todavía no se ha descubierto una cura, y más que nada, lo que le ayuda a un paciente con alzhéimer, es la estimulación cognitiva".



Coordinación motriz



Zavala Pacheco describió que se trata de estimular su coordinación motriz, las funciones ejecutivas y de semántica para frenar la enfermedad, lo que permite que el enfermo se mantenga en un solo nivel del padecimiento.



"Eso sí se ha demostrado, una buena estimulación y una buena medicación frena la enfermedad, es decir, detiene un poco su avance", señaló, "por ejemplo aquí (en la Asociación) hay pacientes que llevan mucho tiempo en el primer nivel".



Apuntó que algunas las actividades que los enfermos de alzhéimer desarrollan son armar rompecabezas, participan en juegos de memoria, hacen historias a raíz de palabras que se les dictan, realizan manualidades donde recortan y sobre todo colorean, ya que resulta relajante.



"También hacen funciones ejecutivas, nos referimos a cosas como el aseo personal o utilizar la cocina, que sigan manejando todos esos recuerdos porque el objetivo es que continúen funcionales", enfatizó el especialista.



En cuanto al trato que se le da a una persona con este padecimiento, enunció, es difícil porque el cuidador primario siempre será el malo a los ojos del enfermo, además de que en ocasiones ellos no entienden lo que les sucede.



"A veces es complicado tratar con ellos, en especial cuando se ponen agresivos", aseveró, "no se les dice que están enfermos, porque es como cualquier proceso, viene la negación, el coraje y el problema es que se les olvida, pero ya los estresaste y su organismo va a sentir ese estrés que les afecta".



Insistió que es importante informarse sobre lo que es el Alzhéimer, cómo deberá tratarse, con el objetivo de que quien lo padece sepa que no son los únicos, que hay más personas con la enfermedad.



"Con conocer las historias de ellos aprendes a tratar a cada uno, porque todos son diferentes, a pesar de tener el mismo padecimiento, no dejan de ser individuos", mencionó.



Agregó que algunos síntomas con los que un familiar podría identificar el alzheimer en su allegado, son los cambios bruscos en la personalidad, que empiece a olvidar cosas que pasaron unos minutos antes, que no recuerde lugares o fechas.



También exhortó a la sociedad a acudir con un especialista, como geriátras y neurólogos, pues ellos identificarán el grado y tipo de demencia que puede padecer la persona.