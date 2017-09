Madre de familia busca a su hija y amiga extraviadas

(GH)

Ha pasado casi un mes y no hay noticias buenas ni malas.



María Isabel Siqueiros, ante la ausencia de novedades oficiales en el objetivo que persigue, en poco tiempo ha adquirido recursos para investigar y agotar todas las líneas posibles para resolver su caso: Encontrar a su hija y a su amiga.



Michelle Guadalupe Macías Siqueiros y María Eugenia Rendón Tánori, mujeres de 20 y 21 años respectivamente, desaparecieron entre la noche del 24 y la madrugada del pasado 25 de agosto en Hermosillo al salir de un centro nocturno, ubicado sobre el bulevar Eusebio Francisco Kino.



Esa noche, Michelle y María Eugenia subieron a un automóvil: Por las pistas del caso, sus familias temen que hayan sido privadas de la libertad y que sea este un caso de trata de blancas.



"Supimos que estaban en el antro ‘Ragna’ alrededor de las 10:30 u 11:00 de la noche (del jueves 24); llega un Jetta blanco con dos personas y se las llevan… más adelante, este carro para a un taxista y le pide que se las lleve a la central (camionera) y les compren boletos a Navojoa", narró María Isabel.



El viernes 25, aproximadamente a las 22:00 horas, fue la última vez que se supo de ellas porque María Eugenia envió a una amiga una ubicación vía WhatsApp, sin embargo, ésta indicaba encontrarse en Tijuana; acto seguido, se perdió toda forma de comunicación con ellas.



Al pasar las 72 horas de la desaparición de Michelle y María Eugenia, como marcan los protocolos, María Isabel se acercó al Ministerio Público para levantar una denuncia en el área de Atención Temprana, donde se abrió el número de caso SON/HER/FGE/2017/091/48815.



A casi un mes, María Isabel afirmó que las autoridades no han interrogado a todos los sospechosos ni han detenido a alguno de ellos, tampoco han dado noticias a las familias sobre avances en el caso y mucho menos han dado con el paradero de Michelle y María Eugenia.



Por ello, María Isabel se ha abierto paso por sus propios medios y ha emprendido la búsqueda de su hija y su amiga a través de las pistas que ella misma ha encontrado en redes sociales, preguntando, moviéndose a los sitios sospechosos y por llamadas que ha hecho o recibido.



María Isabel ha dado con una lista de puntos de investigación que involucran a vehículos como el Jetta blanco y una camioneta Lincoln con placas de California, a un chofer de Uber y a una mujer taxista, así como con un velador de un rancho en San Pedro.



Los datos que tiene, afirmó, son los mismos que tiene el Ministerio Público, pero porque ella se los ha proporcionado.



"Yo no me voy a esperar a que las autoridades me den resultados en dos, tres, cuatro años", dijo la madre, "no lo pienso hacer; voy a buscar a mi hija y voy a hacer lo que tenga que hacer para saber si está bien.



"Voy a llegar hasta donde tenga que llegar, por las dos: Si doy con una, doy con la otra, con o sin ayuda del Gobierno".