Es basurero de vecinos esquina del Palo Verde

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por mucho tiempo la esquina de la calle Ramón Ballesteros y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Palo Verde, ha servido como basurero para algunos vecinos, situación que tiene molestos a más de uno de los habitantes del sector.



María José Corrales, vecina, afirmó que el lugar ha sido limpiado varias veces, pero que no tarda mucho en volverse a llenar de basura.



"Ya tiene algo la basura ahí, más o menos como una semana, siempre andan juntando la suciedad y hasta ahorita he visto que limpien porque regularmente la gente llena de basura y ya van tres ocasiones que hay animales muertos", agregó.



"Uno trata de mantener limpio", comentó Francisca Benicio, quien dijo estar molesta debido a la cantidad de basura que se encuentra en el sitio.



"Resulta que ahí en la esquina hay mucha basura, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser cochino, yo limpio mi casa, la maleza y no voy a tirarla ahí, la verdad les dije a los vecinos que no tiraran basura porque no es justo", mencionó la afectada.



A pesar de que el lugar es aseado constantemente, algunos de los vecinos aseguraron que es muy pesado limpiar la basura de los demás, motivo por el cual solicitaron al Ayuntamiento tomar cartas en el asunto.