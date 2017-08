Para un regreso a clases sin contratiempos, use vías alternas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al menos cinco puntos de bulevares concurridos en Hermosillo estarán en reparaciones para este regreso a clases, por lo que los automovilistas deberán tomar precauciones y vías alternas para llegar a su destino a tiempo.



Este lunes alumnos de educación básica regresarán a las aulas a iniciar un nuevo ciclo escolar y con ello regresa también el tráfico sobre todo en horas pico de entrada y salida de las escuelas.



Rúas como los bulevares Colosio, Morelos, García Morales, Solidaridad y López Portillo son las que debido a reparaciones por colapsos de la red de drenaje, infraestructura pluvial y recarpeteo se mantendrán cerradas por las próximas semanas.



Gerardo Togawa, director de Infraestructura de Cidue, detalló que actualmente hay dos obras de reconstrucción de drenaje pluvial y en vías que se tendrán cerradas por lo menos durante dos meses más, por lo que recomendó evitar estos puntos.



Uno de los puntos en los que se trabaja desde hace más de tres semanas es en el bulevar Morelos casi esquina con López Portillo y se espera que la obra siga durante dos meses más y debido a la cantidad de planteles educativos que se encuentran en la zona, Togawa recomendó utilizar los pares viales de calles como Reforma, Piña y Olivares.



"En el tramo de López Portillo está cerrado parcialmente, debemos tomar rutas alternas, la gente que viene del Norte le pedimos que no bajen por el Morelos sino que utilicen la López del Castillo, la Piña, la Monteverde y los que van al Norte utilicen sus pares viales", dijo.



RUTAS ALTERNAS HABILITADAS



El ingeniero Togawa aseguró que antes de iniciar con las obras de pluviales se habilitaron la rutas alternas para que los automovilistas no presentaron mayores complicaciones, pues calles como Reforma y Olivares han sido recarpeteadas para aquellos que se dirigen de Sur a Norte en la utilicen y eviten el Morelos.



"La gente que transita por el López Portillo y se dirige hacia el Oriente existen otras maneras, las mismas avenidas como López del Castillo, también podemos viajar por la Israel González, la Juárez y calle Uno, el llamado es a no acercarnos al punto y utilizar vías alternas", recalcó.



Otro de los puntos donde se está trabajando con drenaje pluvial es en el bulevar García Morales y Calzada de los Ángeles donde la circulación está cerrada parcialmente en el cuerpo Norte.



Además de los tramos cerrados por infraestructura pluvial hay también otros puntos de reparaciones por colapsos de drenaje pertenecientes Agua de Hermosillo y Cidue.



REPARACIONES MAYORES



En lo que va de esta temporada de lluvias se han presentado alrededor de 21 colapsos de drenaje y aunque la mayoría han sido de tamaño pequeño y se han reparado a la brevedad aún hay algunos que por sus características se encuentran en reparaciones.



Miguel Ángel Santana Corrales, gerente de alcantarillado y saneamiento de Aguah, explicó que dos de los socavones en reparaciones corresponde a Aguah de Hermosillo, uno de ellos en la colonia Fuentes del Mezquital y otro más en Bulevar Solidaridad y Clouthier.



"Tenemos en reparación el de Río Sonora entre Solidaridad y Olivares, también el del Gallo, son los más grandes que tenemos a la fecha, se estimaba que duraría cinco semanas, ya llevamos tres y creo que terminaremos en tiempo y forma", detalló.



En días pasados se presentó un nuevo socavón en el bulevar Colosio por lo que al menos en las próximas cuatro semanas se mantendrá cerrado desde el Quintero Arce hasta la Calzada de los Ángeles en el cuerpo Norte del bulevar.



Según la información emitida por Agua de Hermosillo y Cidue, en los puntos donde hay reparaciones se cuenta con apoyo de Tránsito Municipal para desfogar el tráfico y proporcionar los señalamientos adecuados.