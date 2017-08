Son los tres reyes del Centro del Ecológico

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Toman biberón cada cuatro horas con las onzas exactas de leche, de vez en cuando toman su té de manzanilla y se les sacan los gases, hay que jugar con ellos y llegada la hora de su descanso, acostarlos en un corralito de madera. Sí, son tres bebés, pero no son como todos.



Su pelaje es grueso y la sensación de sostenerlos es similar a tocar una alfombra nueva y suave. Son los trillizos de león africano que hace poco más de un mes nacieron en el Centro Ecológico de Sonora y ya se han convertido en la sensación del lugar.



Mirarlos retozar y escuchar sus leves rugidos es toda una experiencia que por breve tiempo estará al alcance de quienes vayan a verlos, pues ya se encuentran en exhibición.



CUIDADOS COMO A UN BEBÉ



Debido a que fueron separados de sus padres, los tres leoncitos son atendidos por dos médicos veterinarios en colaboración con un grupo de voluntarios que se turnan para su cuidado las 24 horas.



La doctora Virginia Sánchez Ramos, quien junto con el veterinario César Nocedal está a cargo del área de Pediatría, narra cómo es cuidar a los tres nuevos miembros de la familia felina.



"Los leones toman leche a las 7 de la mañana, son siete onzas de leche lo que come cada uno y de allí se les saca el aire como a un bebé dándoles golpecitos en la espalda, se estimulan para que hagan sus necesidades fisiológicas, juegan un rato y tienen un corralito especial hecho para ellos para cuando quieren meterse a dormir, cuatro horas más tarde se repite la acción", relata.



"Se lleva una bitácora, se pone en papel cuánto comieron si hicieron sus necesidades, si tienen gases se les da té de manzanilla, muy parecido a lo que se hace con un niño", comenta.



Siete voluntarios, dos médicos y una asistentes son los que se encargan de esta rutina diaria para atender a la camada de esta especie considerada como el "rey" del mundo animal por su fuerza y agilidad.



Quienes deseen ser voluntarios necesitan ser mayores de edad y dirigirse al área de Educación Ambiental del Centro Ecológico para obtener mayores informes.



EXPERIENCIA ÚNICA



Ver leones fuera de una jaula no es algo común en esta ciudad, por lo que esta oportunidad es única ya que las tres crías se encuentran en exhibición abierta al público en el área de Vida Silvestre los fines de semana de 11 de la mañana dos de la tarde, momento en el que se les puede apreciar de cerca e incluso es permitido tomar fotografías.



"Fue una camada inusual pues la leona dio a luz a cinco cachorros cuando normalmente solo tienen dos, de estos fueron tres los que sobrevivieron, la madre no pudo alimentarlos y por ello fueron separados y se comenzaron a criar aparte, es por ello que existe esta oportunidad de mostrarlos", revela Luis Francisco Molina Ruibal, director general del Centro Ecológico de Sonora.



EN ESPERA DE SUS NOMBRES



Los tres pequeños felinos, dos hembras y un macho, aún no tienen nombre por lo que se lanzó una convocatoria para que el público sea quien "los bautice".



En la entrada del Ecológico hay una urna donde los visitantes pueden votar y hacer sus sugerencias, la convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de octubre cuando se defina qué nombres van a llevar los leones.



Los ganadores gozarán de un año de entradas gratis.