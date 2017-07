Invaden baches calle

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace 2 años una serie de baches aparecieron en la calle General Yáñez entre Opodepe y Pueblo de Álamos, donde vecinos afirmaron que se convirtieron en dolores de cabeza para quienes transitan por el lugar.



Adrián Félix Calles, vecino de la Yáñez, comentó que desde hace dos años no se ha reportado el desperfecto al Ayuntamiento y que se ha ido agravando, convirtiéndolo en un gran problema a resolver.



"Los baches y el mal estado de la calle ya tienen como 2 años y a lo que he visto nadie los ha reportado al Ayuntamiento y cuando llegan a venir sólo lo hacen para hacer eventos, pero no para arreglar los gigantescos baches", aseguró el afectado.



Quienes habitan cerca del desperfecto rellenan los hoyos para poder pasar, así lo dijo Félix Calles, quien es testigo de cómo en la temporada de lluvia es más el deterioro del pavimento, por lo cual automovilistas le sacan la vuelta.



"Cuando llueve se hace más feo porque el agua viene de bajada, la misma gente rellena esos baches con lo que puede, además los conductores ya mejor le sacan la vuelta para evitarse problemas mecánicos con sus carros".



Dada la situación Adrián Félix pidió al Ayuntamiento de Hermosillo arreglar una vialidad tan importante como lo es la General Yáñez, pues aseguró que el problema cada vez es más grave.