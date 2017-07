Solicita don Jesús ayuda a la comunidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al no poder trabajar y estar ya cansado físicamente, don Jesús Miranda Barceló, de 70 años, solicitó la ayuda de la comunidad hermosillense y de asociaciones civiles, ya que se ha convertido en el blanco de robos a su casa.



Durante 32 años don Jesús se desempeñó como trailero para darle de comer a su familia, pero ahora ya con edad avanzada no puede trabajar para comprar muebles que fueron sustraídos de su casa poco a poco.



"Mi casa está hecha pedazos, me la tienen destrozada, las puertas de mi casa están caídas, no tiene ventanas y por ahí es por donde me sacaron lo poquito que tenía, no sé porqué me hacen esto a mí", mencionó.



A raíz del pesado trabajo de carretera, Miranda Barceló ha tenido complicaciones en su salud desde que tuvo un accidente donde casi pierde la vida y ahora han surgido más complicaciones al no tener los recursos suficientes.



"Ya no sé qué hacer, la mano ya la tengo hinchada de tantos golpes que tengo, no tengo fuerzas en mis piernas y es que cuando estuve joven tuve un accidente, estoy delicado, estoy lleno de fierros, tengo una placa en la pierna y otra en el pecho", mencionó don Jesús.



Además de muebles, necesita atención médica y ayuda de las autoridades para evitar el robo de las pocas pertenencias que tiene.



Si desea apoyarlo para que tenga una mejor calidad de vida, puede acudir a su domicilio ubicado en cerrada Villa Hermosa No. 91, en la colonia Villa Sur.