Ríos de basura ensucian calle

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gran molestia ha provocado a vecinos un terreno que fue tomado por basurero en calle Francisco I. Madero entre bulevar Luz Valencia y Arturo González, en la colonia La Caridad, donde aseguran que al llover la basura y arena son arrastradas a los domicilios.



José Luis Valenzuela, vecino afectados, aseguró que la basura lleva meses en el terreno provocando grandes problemas de suciedad cuando los desperdicios corren junto con el agua.



"Toda esta arena que hay y la basura las arrastra la corriente del arroyo, esos desperdicios ya tienen mucho tiempo, de hecho es tanto lo que hay que ya tiene un camino de donde le sacan la vuelta los camiones", comentó.



A pesar de que se ha reportado el problema y de que se ha prometido limpiar, no se ha hecho nada, dando motivo al aumento de personas que depositan sus desechos en el terreno y provocan mal aspecto a esa zona de La Caridad.



"El mes pasado andaban unas máquinas y dijeron que se iban a llevar todo, pero no hicieron nada, fue nomás una raspadita que hicieron, según esto iban a quitar toda esa basura que está ahí para que se viera bien, pero no quitaron nada, de hecho vienen dompes y pick ups a dejar todo ese cochinero".



La basura y la arena se convirtió en un problema difícil para los vecinos del bulevar Luz Valencia, por lo cual José Luis solicitó al Ayuntamiento de Hermosillo la limpieza del terreno donde la basura sigue en aumento.