Aparecen los baches en fila en la San Luis

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante 4 meses alrededor de 3 baches han aparecido en la calle Lampazos entre 7 de Noviembre y Cerro de Oro en la colonia San Luis, donde vecinos y automovilistas que transitan por el lugar se encuentran molestos.



Don Víctor Mendívil, que trabaja cerca del lugar, comentó que hace 4 meses los baches aparecieron en el pavimento y que con las lluvias de los últimos días ha empeorado la situación.



"Los baches de la esquina ya tienen tiempo y no los arreglan, esos hoyos tienen ya como unos cuatro meses y se hicieron más grandes con el agua de las lluvias, ya estaban enormes y ahora mucho más", mencionó.



También don Víctor añadió que los carros, al no percatarse de los baches, se golpean fuertemente, asegurando que la aparición de los baches se debe a la mala calidad de los materiales usados.



"No sirve lo que echan, ha de ser muy corriente el material porque luego luego se levanta con el agua otra vez y yo he visto cómo los carros botan cuando pasan por ahí que sabrá cómo les quedarán los autos", mencionó.



Ante la falta de atención a las calles de la colonia San Luis, don Víctor solicitó la presencia del Ayuntamiento de Hermosillo para arreglar los baches en la calle Lampazos, pues teme que el problema se agrave más en las próximas lluvias.