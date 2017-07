Lanzan un SOS en La Caridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Preocupados por la llegada de más lluvias se encuentran habitantes del área Poniente de la colonia La Caridad, debido a las inundaciones que padecen cada temporada, ya que el agua ha rebasado los dos metros de altura.



Vecinos de la calle De los Molinos Final y Guanajuato externaron su angustia por el calvario que año tras año, desde hace 13 años, han padecido, y piden a las autoridades una solución inmediata y apoyo para evitar la situación.



Abel Zamora, residente en la colonia desde hace siete años, relató los estragos que ha sufrido cada verano, ya que sin importar que su casa esté situada sobre una loma de alrededor de 70 centímetros de altura, aún así el agua le ha llegado hasta el cuello.



"El problema es que está de bajada donde estamos, hace falta un buen proyecto de desagüe, porque el agua sube adentro de las casas de 50 a 70 centímetros y en lluvias muy fuertes han subido hasta metro y medio, muchos perdemos todas las cosas", dijo.



Destacó que son alrededor de 50 familias las que experimentan el terror de la temporada de lluvias, lo que ha causado que muchos hayan abandonado sus casas o las han vendido, ya que cuando adquirieron las casas nadie les informó sobre lo que podía suceder. "Ya no hay de otra, ni modo, aunque antes estábamos peor por la barda que estaba en la calle hacia el canal, la tuvimos que tumbar para que el arroyo siga su curso", externó.



Otros vecinos comentaron que la fuerza de la corriente de las aguas que transitan por el lugar es tan grande que en varias ocasiones ha arrastrado vehículos, incluso cuando existía la barda de aproximadamente 3 metros de alto, el agua la rebasaba buscando su cause hacia el canal del bulevar Progreso.



Otro de los problemas es el colapso del drenaje dentro y fuera de las viviendas, manifestó Eduardo Durazo, otro de los afectados, ya que aunque no llueva en grandes cantidades, las aguas negras comienzan a brotar en las casas.



Los reportantes destacaron que tanto autoridades municipales como Infonavit, durante dos años los apoyaron en cuanto a la reparación de los desastres causados a la infraestructura, mas no en los objetos personales, ya que muchos perdieron los muebles.