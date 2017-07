"Por uno la llevamos todos": Indigente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Por uno la llevamos todos", dijo Josué, quien desde hace dos meses llegó a la ciudad para intentar cruzar a los Estados Unidos y se ha quedado en Hermosillo debido a que ya no cuenta con los recursos para continuar su viaje.



Desde hace dos meses vecinos de la colonia Modelo han llevado a cabo un operativo para evitar que indigentes se alojen en dicho sector debido a los disturbios que se han presentado, lo cual ocasionó que los habitantes tomaran medidas.



"No se me hace la mejor opción pero algunas personas que también andan en la calle como yo, sólo se dedican a conseguir dinero para el vicio, es lo que los orilla a algunos sólo a estar así", comentó.



El hombre de 38 años, quién es originario de Veracruz, indicó que en ocasiones muchas personas lo han ayudado y ha agradecido la bondad de los hermosillenses quienes le han dado agua o alimento.



"Algunos abusan de esos gestos que las personas nos dan y que no tienen responsabilidad alguna de hacer, todavía hay gente buena", manifestó.



Algunas de las medidas como no dar dinero, comida, vestimenta o agua, están siendo aplicadas por los mismos habitantes de la colonia Modelo quienes a causa de los actos vandálicos que estaban ocurriendo en la zona decidieron tomar cartas en el asunto.



"Muchos no queremos vivir en esta situación, ha sido, quizá la misma vida lo que nos ha orillado a querer mejorar pero muchos ya estamos atorados en algún lado, uno no tiene a dónde hacerse", puntualizó.