Recuperarán espacios en la colonia Modelo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que vecinos de la colonia Modelo no han realizado una solicitud a la Unidad Municipal de Protección Civil para que se realice el programa de Recuperación de Espacios en dicho lugar, las autoridades tienen contemplado ejecutar esta actividad.



Se publicó que vecinos de este sector se organizaron para evitar que indigentes deambularan por esta zona, ya que se sienten inseguros.



Guillermo Moreno Ríos, titular de la dependencia, manifestó que anteriormente no se había tenido una petición por los habitantes, pero existe la posibilidad de que la próxima semana acudan a la zona.



"No nos han solicitado, nos enteramos por la prensa pero no ha habido una solicitud, pero con la información que tenemos lo tendremos considerado", comentó el funcionario.



Recordó que el programa no es con el objetivo de retirar indigentes, debido a que son personas y no se trata de un delito, debido a que solamente la dependencia se encarga de mantener libres los espacios donde éstos pudieran habitar.



Disminuyen incendios



Además agregó que continúa la disminución de incendios debido al programa de recuperación de espacios, debido a que desde el 2 de junio al 4 de julio disminuyeron casi un 50%.



Moreno Ríos indicó que en ese periodo se realizó el operativo en 26 lugares, los cuales estuvieron ubicados en diferentes puntos de la ciudad como zona Centro y al interior de algunas colonias donde se retiraron 261 personas en situación de calle.



"Se suspendió por el operativo de lluvias y cuestión de personal, además logramos retirar 65.7 toneladas de basura en estos lugares donde hemos realizado estos trabajos", comentó.



Otro de los factores por los cuales se ha presentado esta baja en los incendios es debido a que en la temporada de lluvias no hay maleza seca en los predios que puedan provocarlos.



Propone se ayude a centros



Pedro Omar Balderrama, presidente de la fundación Amor y Convicción A.C., sostuvo que las donaciones por los ciudadanos para crear centros de apoyo a estas personas son también parte de una solución integral para atacar la problemática.



Incluso "El Tato", se propuso a tener un encuentro con los vecinos para dar información de cómo su asociación ha ayudado a personas en situación de calle, para que algunas de sus estrategias se puedan implementar en la colonia.



Por su parte, el padre José Gilberto Lezama Rodríguez, fundador del Comedor de Migrantes e Indigentes, mencionó que está consciente que cualquier acción emprendida puede tener comentarios negativos o positivos, pero está convencido que el ayudar a los indigentes es la medida apropiada para atacar el conflicto.



Comentó que desde su trinchera sabe que ayudando a indigentes y migrantes, puede aportar su granito de arena, por lo que el promueve este tipo de acciones, siempre respetando las acciones de los demás.