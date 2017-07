Proponen ONGs atención especial a indigentes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por la complejidad de un problema como la indigencia, representantes de organizaciones no gubernamentales coincidieron que las acciones deben de ser tomadas por personas que hayan trabajado con este sector de la población, pues se requiere el apoyo de gente especializada en el tema.



Luego de darse a conocer las acciones deun grupo de vecinos de la colonia Modelo, quienes por temor a la inseguridad buscaron la manera de alejar a los indigentes, integrantes de ONGs dieron su postura.Para Sebastián Loustaunau Molina, representante de la fundación Algo por Alguien, lo complicado que es entender a una persona en situación de calle, hace que el tema no sea tan sencillo de llevar, por lo que propone que las acciones sean tomadas por especialistas en el tema.



"Ellos como ciudadanos o vecinos que no se especializan en el tema", dijo, "yo diría que no pueden actuar de esa manera, porque estos problemas se atacan desde raíz, y si los mueves nomás le estás echando el problema a otra persona".