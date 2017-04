Marchan bomberos de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Debido a que no se cumplió con las expectativas en las exigencias de dignificación de sueldo y de mejoras en los equipos, Bomberos de Hermosillo marchan desde la central hacia el Palacio Municipal.



El 10 de marzo, luego a que no se llegó a ningún acuerdo, tomaron la decisión de continuar con la plantón que tenían frente al Ayuntamiento, y decidieron trabajar bajo protesta.



Jesús Díaz Ruelas, vocero de los tragahumo, señaló que este nuevo plantón es indefinido, y lo que se busca es un acercamiento con el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta.



"No es un ajuste, es la dignificación al salario de los bomberos, ya que el aumento del 15.5% que nos ofrecen es sólo la tercera parte de lo que pedimos", indicó.