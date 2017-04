Aplazan entrega de las paradas de camiones

(GH)

En un mes concluirán las paradas de camiones debido a que la empresa pidió una prórroga para poder terminar dichas obras, informó el titular de Infraestructura de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Gerardo Togawa Espinoza.



El funcionario explicó que el motivo por el cual no han concluido los trabajos ha sido porque a la empresa no le llegaron los materiales necesarios para la colocación de las casetas en el punto del Estadio Héctor Espino.



"La empresa dentro de sus derechos entregó un oficio de prórroga para poder extenderse en el periodo de ejecución, la ley nos marca que la empresa puede solicitar una prórroga de hasta el 25% en el plazo, eso es alrededor de un mes, metió la solicitud y fue aceptada", comentó.



Togawa Espinoza indicó que se buscará acercamiento con la empresa para conocer cuáles serán las acciones que se llevarán a cabo durante dicho periodo, pero se espera que los trabajos concluyan antes del mes.



Los trabajos están en un 95%, pero en algunos puntos como el del estadio es necesario colocar las dos estructuras, las cuales fueron fabricadas en un taller; sin embargo aún son necesarios unos techos de material especial y el suministro de las celdas de las lámparas de paneles solares.



El director de Infraestructura explicó que de acuerdo a la ley la empresa no será sancionada por no cumplir con el plazo inicial que era el 15 de abril.