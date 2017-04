Quedan en cenizas 6 casitas de cartón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de seis viviendas fueron arrasadas por el fuego que se registró en la madrugada de ayer en la invasión El Guayacán, donde al parecer el incendio donde no hubo personas lesionadas pudo haber sido provocado, según vecinos del lugar.



Fue alrededor de las 03:00 horas cuando inició el fuego en una de las casas localizadas en la calle 4 y manzana 4, del asentamiento irregular ubicado en el antiguo basurón de Hermosillo, al final de la calle Olivares, hacia el Norte.



Algunos afectados platicaron los momentos de angustia y desesperación por ignorar lo que pasaba y al mismo tiempo observar cómo poco a poco se extinguía su pequeño patrimonio que con esfuerzo habían formado en una de las invasiones que más han resaltado en la ciudad capital.



"Estábamos dormidos y la muchacha salió a avisarnos que su casa había agarrado vuelo como a las 03:00 de la mañana, lo bueno que dijo que ella estaba sola y los niños los dejó en la casa de la mamá", platicó Margarita Silva, de 44 años de edad.



La afectada relató que su primera reacción fue levantarse a buscar agua para extinguir el fuego, pero el día anterior no pasó el camión repartidor y no tenían cómo apagar las llamas que rápidamente se propagaron por el exceso de maleza y la cercanía de las casas de cartón.



"Lo único que nos quedó fue mirar cómo se quemaban las casas, no pudimos hacer nada, ya cuando nos dimos cuenta se estaba quemando la de enseguida, y luego la otra y la otra, hasta que llegaron los bomberos, lo bueno que todos salieron de las casas", externó Manuel Efrén Araiza, otro de los perjudicados.



SUFRE BOMBERO DESCARGA



Al lugar llegó personal de Bomberos, que logró controlar el fuego, pero al tratarse de un asentamiento irregular, el bombero Javier Tena sufrió una descarga eléctrica debido a una conexión eléctrica apócrifa.



En un comunicado se explicó que el oficial fue trasladado al Hospital Ignacio Chávez para ser valorado y fue dado de alta.



Los afectados solicitaron apoyo de la comunidad, ya que perdieron todas sus pertenencias y se quedaron sólo con lo que traían puesto.