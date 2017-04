Usuarios de transporte sufren largas esperas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Usuarios de transporte urbano sufren estragos ante la falta de unidades en servicio durante la temporada vacacional, informó el vocero de Vigilantes del Transporte.



Alfonso López Villa detalló que se mantuvieron las denuncias sobre largos tiempos de espera, cuyas frecuencias alcanzaban hasta los 40 ó 50 minutos.



Enfatizó que, cansados de esperar soluciones, usuarios evitan realizar algún reporte, por lo que la asociación recibe a la semana hasta 10 informes relacionados con largos tiempos de espera.



"Hemos tenido reportes de las líneas 10 que se han quedado tirados y ya no funcionan, de la Línea 9, Línea 11, donde los camiones pasan pegados y no es muy agradable estar ahí en el Sol en la parada.



"El problema de largas esperas se mantuvo también en la Línea 8 y 13, realmente se registra en todas las líneas y no están haciendo nada".



Precisó que durante la temporada vacacional se siente más la espera por el transporte urbano pues la cantidad de unidades en servicio es menor a comparación de cualquier otro día del año.



"La espera se hacía más larga porque hay menos camiones, las esperas son de hasta 40 minutos, tuvimos registros de este problema también en la Línea 12 y 13".