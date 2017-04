Aplican bien recurso para parque La Sauceda hace dos años: Cidue

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El recurso de 49 millones 88 mil 793 pesos fue bien aplicado durante el año 2015 para el mantenimiento del parque La Sauceda, procedimiento que fue auditado y sostenido con la documentación correspondiente, manifestó el director de Infraestructura de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Gerardo Togawa Espinoza.



Señaló que en su momento se realizó una auditoría y fueron subsanadas las observaciones, por lo tanto consideró que es un expediente cerrado al contar con la documentación necesaria del proyecto de mantenimiento del área.



"Sacamos el contrato y sacamos el presupuesto, corroboramos precisamente que eran 49 millones 88 mil 793 pesos y venían conceptos de limpieza, colocación de cerco de malla, tuberías cableado, luminarias, pintura, pisos", expuso, "venía mucha obra".



Togawa Espinoza indicó que debido a que La Sauceda pertenece al Gobierno del Estado ellos no pueden hacer acciones de limpieza porque es un terreno que no pertenece al Ayuntamiento de Hermosillo.



"No podemos entrar a un terreno que no le pertenece al Ayuntamiento sin que hubieran los mecanismos legales como convenios de colaboración para poder fincar", dijo, "ahorita en este momento no existe la comunicación con Gobierno del Estado".



Abundó que desconoce el monto necesario para la rehabilitación del parque debido a que no saben las condiciones en las cuales se encuentra, ya que solamente han podido observar imágenes que han aparecido en la prensa en los últimos días en donde parte de La Sauceda se incendió.





Hermosillenses extrañan parque y estadio Héctor Espino



Por: Yamileth Hernández



Reactivar La Sauceda y que el Estadio Héctor Espino sea un parque más de los ciudadanos es lo que hermosillenses anhelan.



Después del incendio del parque recreativo La Sauceda, los ciudadanos recordaron cuando era un área donde toda la familia se divertía y donde pasaban fines de semana agradables.



De acuerdo con los hermosillenses, la ciudad está creciendo cada día y no hay los suficientes espacios públicos, ya que solamente cuentan con el Parque Infantil y el Parque Madero, mientras que antes estaba La Sauceda, un lugar que brindaba varias áreas de diversión.



Lo que más extrañan es la convivencia que antes se tenía, pues pasaban días de campo compartiendo cada segundo junto a los más pequeños de la familia, aunque todos se divertían en las lanchitas, las albercas, los juegos, la Casa del Terror, el golfito y los carritos chocones.



Delia Sáenz, ama de casa, manifestó que si La Sauceda se reactiva será una buena opción de convivencia familiar.



Para Nicolás Zañudo, comerciante, sería buena opción que tanto La Sauceda como el Estadio Héctor Espino sean parques recreativos y que este último tenga áreas para hacer ejercicio.



En caso de abrir de nuevo La Sauceda, lo llamativo y nuevas áreas para jóvenes pegaría más, pues así los muchachos se interesarían en pasar algún tiempo con sus familias.