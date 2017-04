Impiden a manifestantes continuar en caseta de cobro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un grupo de agentes de la Policía Federal (PF), desde las 08:00 horas de ayer resguardaron la caseta de cobro 152, Hermosillo-Nogales, derivado de una carpeta de investigación que está llevando a cabo al Policía Ministerial, informó el encargado de la estación de la PF de Hermosillo.



El inspector Obdulio Pérez Fuentes explicó que no es que la PF haya tomado las instalaciones de la caseta de cobro ni tampoco existió algún desalojo, sino que personal de la Agencia de Investigación Criminal llegó antes que los manifestantes y evitó que el lugar fuera liberado.



"No hay ninguna liberación, todo esto está motivado por una averiguación previa, es una inspección por parte de la agencia de Policía Ministerial, vienen hacer una inspección y nosotros estamos en apoyo a su diligencia, estamos tranquilizando con un operativo de vialidad nada más", dijo.Caminos y Puentes Federales (Capufe) denunció la liberación de la caseta ante la Procuraduría General de la República (PGR), dijo, y se liberó una averiguación previa a la cual la PF está apoyando con el resguardo del lugar las 24 horas del día.



El pasado 2 de enero de este año un grupo numeroso de manifestantes tomó las instalaciones de la caseta de cobro 152, que se localiza en el kilómetro 20 sobre la carretera México 15, para expresar su descontento ante el alza a los combustibles.



Con esto lograron que durante 107 días miles de automovilistas no pagaran el cobro en un horario de 9:00 a 21:00 horas, pero fue ayer, alrededor de las 8:30 horas cuando los manifestantes se percataron de la presencia de las autoridades en el lugar.



Juan Felipe Negrete Navarro, integrante del movimiento "No al Gasolinazo", explicó que un tribunal federal les otorgó un amparo para permanecer en la caseta liberándola de todo pago y evitar todo tipo de desalojo, pero aún así fueron impedidos de realizar la liberación.



"Cuando nosotros llegamos ya estaban aquí postradas todas las patrullas en la caseta y cuando quisimos liberar, nos dijeron que no iban a permitirlo que porque era una orden de Capufe, pero a nosotros todavía no nos han enseñado esa orden porque ellos no tienen la facultad", externó.



Después de cuatro horas de permanecer bajo protesta en la Carretera Federal, Negreteexplicó que decidieron retirarse y accionar por la vía legal, con el fin de evitar algún disturbio ya que el movimiento en 100% pacífico y pudiera malinterpretarse.



"Nos retiramos porque no nos vamos a enfrentar a ellos, tienen el poder ahorita, desde el momento que no nos dejaron liberar la caseta nada más nos estuvimos manifestando y estamos esperando, estamos viendo lo jurídico, el porqué nos hicieron eso si tenemos un amparo, pero vamos a esperar que actúe la ley", apuntó.