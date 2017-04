Entregan proyectos productivos a familias

(GH)

El dejar ir un cliente por falta de herramienta, será cosa del pasado para Jesús Manuel, ya que al ser egresado de la primera generación EnCausa, recibió el material necesario para emprender el proyecto productivo de soldadura.



Así como él, otras dos familias EnCausa, recibieron de parte del presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, los apoyos para iniciar sus negocios en la colonia donde residen que es la Café Combate.



Acompañado por su esposa Claudia Guadalupe Jiménez; Jesús Manuel Piñuelas Ayón, manifestó a "Maloro" Acosta que su vida cambiará en lo económico, al recibir las herramientas de soldadura.



Señaló que ya sabía el oficio de soldador, pero lo aprendido en EnCausa, le reforzó los conocimientos y lo ayudó a ser mejor persona y padre de familia, "antes me salían trabajos y como no tenía la herramienta adecuada, perdía los clientes, pero eso ya no sucederá", precisó.



La señora Hilda Márquez Grijalva recibió de "Maloro" Acosta, el material para estética a nombre de su hija Hilda Guadalupe Estrada Márquez, acompañada por sus cuatro nietas, debido a que la beneficiada no pudo asistir por una enfermedad.



Además, el matrimonio de Dulce Guadalupe Yocupicio Vega y Feliciano Carrasco Acosta, expresaron que con las herramientas de soldadura tienen una gran ayuda porque podrán obtener ingresos extras para mejorar la vida de sus hijos.



El presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, invitó a familias en EnCausa de la primera generación a continuar con el aprendizaje para progresar cada día más tanto en lo personal, como en lo familiar.