Buscan fomentar turismo extranjero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 85% de la ocupación hotelera en Bahía de Kino durante las festividades de Semana Santa es local, por lo que es necesario fomentar el turismo extranjero en el municipio tras no haber sufrido cambios en los precios en hoteles por depreciación del peso, indicó el director de Turismo Municipal.



Eduardo Lemmen-Meyer González, titular de la dependencia, señaló que desde hace cuatro años no se modifica la tarifa "rack" o de mostrador, la cual es el precio máximo en el cual pueden ofrecer sus servicios.



"Hay reuniones con hoteleros para hacer tarifas un poco más justas en el tema de costos que han aumentado, por lo que no ha aumentado, lo cual es una oportunidad para nosotros", dijo.



Añadió que con el aumento del dólar esto hace que se tenga mayor competitividad, debido a que con 100 dólares se puede conseguir una habitación en cualquier parte del estado.



El funcionario explicó que en Hermosillo el flujo de turismo es nacional, ya que un 92% de las personas que vienen son de otros estados de la República, mientras que un 85% son del estado.



"Tenemos mucho que hacer en el tema de turismo extranjero en el tema fronterizo", puntualizó.



En Bahía de Kino por las vacaciones de Semana Santa acuden alrededor de 20 mil personas, de las cuales la gran mayoría son de la ciudad y de otros municipios de la localidad.