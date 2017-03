Exponen sus vidas por no utilizar puentes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pereza y desidia son las principales causas que los hermosillenses consideran para que algunos ciudadanos no utilicen los puentes peatonales para cruzar la calle, los cuales llegan a salvar las vidas de quienes hacen uso de estos.



Aunque la principal causa de los puentes peatonales es asegurar la integridad del peatón, algunas personas consideran que su verdadero objetivo sólo es agilizar el tráfico vehicular sin importar las verdaderas necesidades de los usuarios.



Esto es debido a que algunos peatones no pueden realizar el esfuerzo físico que se requiere para hacer uso de este medio, como en el caso de los adultos mayores o personas con discapacidad y optan por cruzar los bulevares pese al peligro.



Hermosillo cuenta con seis puentes peatonales que están colocados en algunos de los puntos de mayor tráfico vehicular de la ciudad, como el que se localiza sobre el bulevar De los Ganaderos, frente a una plaza comercial, o el que está en el bulevar Solidaridad, frente a la colonia Fovissste.



Otro puente fue colocado hace varios años sobre el bulevar Luis Encinas y Américas, para brindar seguridad a los alumnos de dos planteles educativos, al igual que el puente elevado instalado sobre el bulevar Mazón López, en la colonia San Luis, o el que se colocó en la colonia El Ranchito, sobre el Periférico Oriente y la calle Sanalona.



El puente más reciente inaugurado el 29 de julio de 2014, se encuentra sobre el bulevar Luis Encinas y conecta a la Universidad de Sonora con el Hospital General del Estado, y su construcción ha sido la más polémica de los seis, por su diseño "no tan funcional", según expresaron algunos.



Su recorrido de alrededor de 200 metros de longitud, es una de las razones para que los peatones decidan no hacer uso de él, ya que según expresaron en un sondeo que se realizó, sólo quita tiempo y son poco prácticos.



"Está mal la gente que le da flojera subirse por el puente, pero también está mal el puente, está muy aparatoso a mi ver, lo que quiere la gente es subir y bajar rápido, pero me ha tocado ver personas grandes que se les hace muy batalloso subir", expresó José Luis Robles, estudiante de la Unison.



LES DA MIEDO



El factor miedo es otra de las razones por las que muchos hermosillenses rechazan utilizar los puentes peatonales, ya que externaron que los delincuentes se escabullen sobre el puente, y cuando se encuentran arriba temen que los asalten, roben o lesionen.



"Para ese tipo de calles donde hay muchos carros está súper bien, pero mucha gente le tiene miedo a subir, porque muchas veces hay gente mañosa o que te quiera hacer algo, yo por eso no los uso", opinó Griselda Campos, vecina de la colonia Altares.



RECOMIENDA USARLOS



Janneth Elena Pérez Morales, directora de Tránsito Municipal, indicó que es más importante la seguridad de los ciudadanos que cualquier otra situación, por lo que recomienda hacer uso de los puentes peatonales.



"Todos los ciudadanos que en determinado momento utilicemos las vías públicas, también hagan uso de los puentes peatonales, es muy importante, es prioridad la seguridad propia, que el llegar una poquito antes al cruzar la calle", dijo.



En cuanto a los hechos de tránsito ocasionados por dicha situación, Pérez Morales señaló que últimamente no se han registrado accidentes por esa causa, y el último que recordó es donde una persona falleció al intentar cruzar por debajo del puente de la Unison y Hospital General.



La titular de Tránsito en Hermosillo aclaró que aunque en Sonora no se ha implementado algún tipo de sanción para los peatones que no hagan uso de los puentes peatonales, la Ley de Tránsito estipula que si los peatones son los causantes del hecho, el Ministerio Público tendría que imponerles una sanción.



CLAMAN POR PUENTE



En algunos otros lugares de la ciudad, donde también el cruzar un bulevar es bastante riesgoso para cualquier peatón han solicitado un puente peatonal, y uno de esos lugares se encuentra en el Periférico Sur y la calle Ejido, frente a la Escuela Primaria Ejido Villa de Seris, en la colonia Y Griega.



De acuerdo a lo informado por padres de familia de la escuela y vecinos de las colonias de alrededor, más de cinco años llevan solicitando la construcción de un puente debido a que prácticamente el cruce forma parte de la carretera federal, el tráfico es incontrolable y transitan mucho niños por el lugar.



Autoridades municipales ya han entablado conversaciones con los mismos padres de familia para realizar las gestiones necesarias y poder construir un puente elevado para la seguridad de cientos de personas que diariamente arriesgan su vida por la necesidad de llegar al otro lado de la acera.