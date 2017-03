Reciben ropa y calzado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el fin de ofrecer un par de zapatos a personas en situación de calle, la Red Solidaria realizó este fin de semana una colecta de ropa y calzado, como parte de sus actividades.



Gabriela Córdova, integrante de esta agrupación, indicó que aunque cada mes reciben diversos donativos, en ocasiones los artículos que reciben son pocos y no resuelven la situación de las personas necesitadas, por lo que se inició esta colecta.



"Normalmente recibimos donativos, pero no habíamos hecho una colecta enfocada en algo, hoy es de zapatos y se van a distribuir en las vías del tren y otra parte se dona a un comedor comunitario", indicó.



Desde las 09:00 horas y hasta las 19:00, los miembros de Red Solidaria estuvieron sábado y domingo en el parque de la colonia Bugambilias donde recibieron decenas de zapatos y algunas otras prendas.



Los zapatos serán entregados a las personas en situación de calle que a diario conviven por fuera de los hospitales, las vías de tren y a un comedor comunitario para mujeres y niños.



La joven Gabriela manifestó que la agrupación espera realizar otras actividades de colecta, pero no sólo de calzado, sino también de ropa, despensa y otros artículos.