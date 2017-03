Provoca baldío enojo en vecinos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Colinas se quejaron de la mala imagen que provoca un terreno baldío, donde además, aseguraron, la maleza acumulada es utilizada para tirar y quemar basura.



En la esquina de la calle Dos y avenida Doce desde hace varios años un lote baldío ha provocado molestias entre los vecinos, quienes mencionaron que debido a la falta de limpieza el lugar luce sucio y descuidado.



"Desde hace mucho está ese cochinero, está cercado y todo ya casi no tiran basura, pero hay muchas ramas porque tienen mucho que no limpian, ya no recuerdo cuándo fue la última vez", expresó María Córdova, vecina del lugar.



Los residentes de la zona comentaron que el problema de suciedad se extendió hacia la banqueta, donde en diversas ocasiones han incendiado basura, por lo que piden a las autoridades la limpieza del lote.



"Han quemado la basura que está afuera, como está cercado y no pueden entrar, lo hacen ahí y es peligroso, están las ramas secas y se puede extender, ojalá identifiquen a los dueños y que limpien", recalcó la señora María.