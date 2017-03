Celebran por adelantado el Día del Síndrome de Down

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para festejar el Día del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo, alrededor de 200 familias se reunieron al Parque Madero a disfrutar de un ameno día de campo, donde no faltaron el ejercicio y la comida.



Martha Olivia, vocera de la Comunidad SD, señaló que esta actividad es para conocer a otras familias que cuentan entre sus miembros a personas que nacieron con el síndrome.



"Con esto queremos que la sociedad se dé cuenta de que quienes tienen Síndrome de Down no están enfermos; es una condición con la cual nacieron, pero son como cualquier otra persona", dijo.



Desde las 10:00 y hasta las 13:00 horas, decenas de personas acudieron al área Norte del parque para hacer un divertido picnic familiar.



Durante los festejos para celebrar el Día del Síndrome de Down se llevará a cabo una misa hoy (mañana) en la iglesia Santísima Trinidad, en el bulevar Justo Sierra en la colonia Pitic, a partir de las 19:00 horas.



La Comunidad SD está conformada por alrededor de 85 familias que tienen hijos en esta condición, cuyas edades fluctúan entre los dos meses y los 50 años de edad.



El grupo fue formado con el objetivo de concientizar e informar a la sociedad la condición de los niños, jóvenes y adultos que tienen Síndrome de Down.