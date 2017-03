Enfrentan unidos todos los obstáculos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La discriminación por el Síndrome de Down de su hijo Paco hizo que la señora Martha tuviera que enfrentar muchas dificultades, ya que en su natal Guaymas no le fue posible acceder a educación básica.



Martha Núñez Carrera relató que tras el nacimiento de Francisco, hace 21 años, no se le informó de la condición con la que llegó al mundo y fue hasta que se le hicieron estudios en Hermosillo que tuvo conocimiento de ello.



Tres meses después del estudio se confirmó que su hijo tenía Síndrome de Down... y así inició la búsqueda de doctores que pudieran ayudarlo.



"Busqué en Guaymas y no había nada en ese tiempo, sólo eran particulares; yo me desesperaba, entonces vine a Hermosillo y fue como llegué al CREE", dijo.



Cuando su niño cumplió 4 años y debía ingresar a preescolar, Martha sólo halló negativas de maestros que argumentaban que Paco necesitaba educación especial dada su condición.



Martha no logró que su hijo fuera aceptado en alguna escuela, por lo que tomó la difícil decisión de cambiar su domicilio a Hermosillo mientras su esposo se quedaba trabajando en Guaymas.



Una vez en la capital sonorense, tuvo el apoyo necesario para inscribirlo en un Centro de Atención Múltiple (CAM) y Paco finalmente pudo realizar poco a poco sus estudios.



Actualmente, Paco se encuentra estudiando en un CAM Laboral, en el cual le imparten diferentes oficios, como repostería.



Además, el joven acude a un taller de teatro el cual ya ha presentado sus obras en la ciudad, así como también en Phoenix, Arizona donde ha participado en "El Rey León" y "El jorobado de Notre Dame".