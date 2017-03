Falta de sacerdotes no se debe al celibato: Arzobispo Rendón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Imposible que la Iglesia Católica elimine la opción del celibato para quienes buscan convertirse en sacerdotes, comentó el arzobispo de Hermosillo.



Monseñor Ruy Rendón Leal coincidió este domingo con las declaraciones del papa Francisco respecto a que hacen falta sacerdotes, pero ello, añadió, no se debe al celibato.



"(jóvenes) Siempre hacen con libertad la opción celibataria, esa debe permanecer porque tiene su fundamento en la sagrada escritura, la Iglesia, imposible que quite el celibato", subrayó.



Leal Rendón refirió que el celibato es un tema, como muchos otros, para el cual se requiere mucha reflexión y opinión de toda la Iglesia.



"No creo que en este momento la Iglesia opte por abolir el celibato en la vida sacerdotal", recalcó el arzobispo.



Estilo de vida sacerdotal, trabajo en la Iglesia, predicación de la palabra, celebración de los sacramentos y atención a los necesitados, resulta no muy atractivo para los jóvenes.



"Ellos aspiran a tener dinero, bienestar, a tener una carrera y eso no checa pues con el estilo de vida sacerdotal, un estilo de pobreza, castidad y de obediencia", expuso.



Agregó que sin embargo Dios sigue llamando y continúa habiendo muchachos en el Seminario, actualmente la arquidiócesis de Hermosillo cuenta con 115 sacerdotes.