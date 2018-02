Piden poner freno a la inseguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de los hechos violentos que se han presentado en los dos primeros meses del año en la colonia Unión de Ladrilleros, residentes dijeron estar hartos de tanta inseguridad y señalaron que ya no saben a qué santo encomendarse para acabar con la delincuencia.



Y es que desde el 13 de enero que se presentó el primer homicidio en la colonia, los vecinos solicitaron a las autoridades más vigilancia, ya que los famosos "tiraderos" abundan en toda esa zona del Norte de la ciudad.



"Y hemos sabido que no sé cuántas personas han matado aquí y la verdad ya tenemos miedo que nos pase algo, soy madre de familia y sí tengo miedo que a mis hijos me los vayan a matar porque los confundan o algo, y las autoridades no nos hacen caso", externó Marina Guadalupe, residente en la colonia desde hace 15 años.



Uno de los homicidios más sonados de los tres que hasta ayer se habían registrado en esa colonia, fue el que se cometió el pasado 13 de febrero, donde un hombre fue baleado en su domicilio y de quien se asegura que era bien portado, se dedicaba a la herrería y posiblemente fue confundido con otra persona.



El último de los hechos violentos sucedió en la madrugada del domingo, a las afueras de un salón de eventos ubicado en las calles Sahuaro Final y Ramón Valdez, en el que una mujer perdió la vida cuando fue atacada por personas con arma de fuego y falleció en el lugar.



Ante esta situación, algunos de los colonos comentaron que ya han solicitado a las autoridades vigilancia en algunos sectores, ya que los delitos que más se cometen son los robos.



"Todos ya sabemos que a los que matan es porque a lo mejor andan en malos pasos, pero nosotros que batallamos con tantos robos, yo tengo que contratar a un vigilante para que me cuide, porque aún así intentan meterse al negocio y la neta, ya estoy harto", comentó el propietario de un taller.



Los reportantes comentaron que la mayoría de las veces conocen la identidad de los delincuentes, pero por temor a represalias se quedan callados, ya que hasta las mismas autoridades les dicen que mejor les pongan "una pela" cuando los atrapen, porque difícilmente los meterán a prisión.