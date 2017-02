Convierten baldío en "nido de vándalos"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Las Palmas reportaron un lote baldío que se ha convertido en nido de malvivientes en la calle Campodónico, aseguraron que frecuentemente se reúnen personas a prender fogatas y consumir drogas.



A pesar de que este predio fue recientemente limpiado, los residentes de esta zona afirmaron que el problema no es la maleza, sino la presencia de personas ajenas que depositan basura.



"Hace poco limpiaron porque había mucha basura y ramas, siempre se han visto indigentes que andan por esta colonia y se meten ahí, no sabemos si a drogarse o a qué, pero a veces se ve que prenden fogatas", dijo una vecina de la colonia.



En una de las esquinas del terreno baldío se encuentran cobijas y otros artículos, los habitantes comentaron que por las noches ingresan personas con aspecto sospechoso, por lo que piden a las autoridades mayor vigilancia.



"Enseguida está una escuelita y aunque en el día casi no se ve que ande gente por aquí, no falta quién se quiera meter, no se si haya alguien viviendo ahí, pero se ve como una carpita y no los han quitado", agregó.