Explota su talento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Apoyar a su esposo en la economía familiar y hacer realidad su sueño de trabajar la manualidad, es lo que motiva día a día a Guadalupe Zúñiga.



Desde hace varios años se dedica a hacer moños y tiaras para niñas, todo comenzó cuando sus hijas estaban pequeñas, pues fue cuando decidió comenzar a explotar su creatividad y talento.



"Siempre me habían gustado las manualidades pero nunca había hecho algo pero aproveché que mis hijas estaban pequeñas para hacer moños y diademas para ponérselas".



"Así fue como esto fue creciendo, primero las hice para uso de mis hijas, después las vendí a mis familiares y amigos, vecinas y conocidas", comentó.



Con la venta de los moños y tiaras Guadalupe Zúñiga ha cumplido un sueño más y se siente muy bien de apoyar a su esposo con los gastos del hogar a pesar de no tener un trabajo formal.



El tiempo lo divide para no descuidar su casa ni a sus hijas, trabajando solamente en sus tiempos libres.



"Vendo los moños solamente por las mañanas y de lunes a viernes porque a mediodía hago comida y en las tardes les ayudo a mis hijas a hacer las tareas y atiendo a mi esposo".



"Realmente estoy muy contenta por lo que estoy haciendo y más porque mi esposo me apoya en todo esto", manifestó.