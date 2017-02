La lluvia regresaría hasta marzo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de un fin de semana lluvioso, las próximas precipitaciones en la ciudad podrían presentarse hasta la segunda o tercera semana de marzo, informó el meteorólogo Jesús Antonio Juvera A través de su cuenta de Twitter el meteorólogo de GlobalMet, indicó que durante el inicio de esta semana las condiciones regresan a la normalidad y el próximo fin de semana se espera ambiente fresco, sin probabilidades de lluvias."A partir de mañana las condiciones en la ciudad vuelven a la normalidad, máximas en aumento, miércoles cerca de 30° C, la buena noticia es que el próximo fin de semana regresa el aire fresco, pero seco, no esperamos lluvias, máximas en 24° C y mínimas de 7° C", citó.Según información emitida por la Comisión Nacional del Agua, se registró en la capital sonorense un acumulado de 25.3 milímetros de lluvia durante el fin de semana.