Luchan "tienditas" por sobrevivir

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Justo el día de su cumpleaños, un día del mes de noviembre del año pasado, Nereida Galindo cubrió un pago de 7 mil 470 pesos por concepto de energía eléctrica de su tienda, un abarrotes ubicado en las faldas del Cerro de la Campana.



Ella forma parte de los más de 3 mil microempresarios que en Hermosillo tienen una de las tradicionales "tienditas" de colonia.



El costo de la energía eléctrica, el agua potable y el alza general de precios, es lo que más le genera presión en su negocio.



"Hay días buenos y días malos, es como todo", resaltó, "lo que más me afecta a mí para el negocio es la luz, la pago cada dos meses y lo más que he pagado son 9 mil 500 pesos".



Nereida cree que las tiendas de abarrotes en las colonias tienen futuro todavía, aun con la competencia de negocios como las tiendas de conveniencia, porque tienen factores a su favor tales como el crédito, el trato persona a persona y el tipo de productos.



"Esta tienda es del 69, 70, era de mis papás y pues a mí me la dejaron y sí me da para comer, hay otras tiendas aquí en el cerro y todas venden, yo creo que sí es una ventaja fiar, hay gente que paga cada quincena, otros cada semana y eso también me aliviana", afirmó.



La modernización tecnológica y el relevo generacional, aunado a alzas en bienes y servicios, han "golpeado" a los abarrotes tradicionales y amenazan su supervivencia, señaló Martín Zalazar Zavala.



Ademásel repunte detiendas de conveniencia esuna competencia difícil para estos negocios, ya que ofrecen mayores servicios y promociones atractivas, indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño en Hermosillo.



"Las tiendas tradicionales están muy golpeadas, en parte, por las cadenas de tiendas de conveniencia; sí hemos tenido cierres,porque estas cadenas traen una mercadotecnia bastante fuerte", manifestó.



Un factor que ha repercutido en la crisis de las tiendas de abarrotes es que sus operantes, los cuales generalmente son personas mayores, desconocen el manejo de las plataformas electrónicas y se ven obligados a pagar a un contador, lo que implica un costo.



La confianza, precios y crédito, son algunas de las ventajas con las que cuentan las tienditas "de la esquina", aunqueesto no termina por convencer al sector joven de la población, el cual no se ha inclinado a iniciar este tipo de comercios.



De acuerdo a datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, actualmente son 3 mil 848 tiendas de abarrotes en Hermosillo, las cuales, a pesar del entorno difícil, han aumentado respecto a los últimos dos años.