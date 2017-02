No al Gasolinazo solicita tarifas justa s del transporte

Caborca(GH)

Ante el descontento social y falta de acciones por parte de las autoridades, Francisco Javier Silva aseguró que los miembros del movimiento No al Gasolinazo también luchan por tarifas del transporte urbano justas.



El vocero de este movimiento explicó que el alza no autorizada en la tarifa del transporte urbano es uno de los tantos efectos colaterales del gasolinazo, que atenta contra la economía de las familias que menos tienen.



Francisco Javier Silva aseguró que la tarifa autorizada en Caborca es de 5.50 pesos en las "combis", mientras que Víctor Manuel Sandoval López, subdirector regional del Trasporte Público, informó que el costo aprobado es de 7 y 8 pesos, dependiendo la ruta.



La realidad es que algunas rutas incrementaron hasta en 87.5% sus precios con la excusa del gasolinazo, como es el caso de la que va a Pitiquito, que debería cobrar 8 pesos y cobra de 10 a 15 pesos.



Durante un recorrido por las rutas del área urbana, donde la tarifa autorizada es de 7 pesos, observamos que el cobro real es de 10 pesos de manera generalizada, que representan 42.85% más a lo que cobraban el año pasado.



Esta situación ya ha sido denunciada ante las autoridades municipales y se les ha pedido ayuda a los regidores, aseguró Javier Silva, pero no han obtenido el apoyo que desean.



"Les dijimos además que son más de 36 concesionarios y realmente operan 15 o menos", abundó, "pero cuando llega el subsidio ahí sí están todos".