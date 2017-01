No tienen por dónde caminar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mayor señalización y un espacio para el libre tránsito de los peatones es lo que solicitan estudiantes que cruzan diariamente por la avenida Rosales esquina con Monterrey en la colonia Centro.



Y es que las obras que se están realizando por la ampliación de las banquetas, en algunos puntos, no hay espacio para que los peatones caminen, por lo que tienen que arriesgar su vida al transitar por la calle.



En la construcción, en varias partes, hay una valla de plástico color naranja, pero casi llegando a la avenida Monterrey no hay, y los carros dan vuelta sin ver que las personas van cruzando.



"Está bien que estén realizando esto porque al final de cuentas es algo que se necesita pero es peligroso porque de repente un carro puede invadir el supuesto tramo para los peatones y causar un accidente", manifestó Alí Aizpuru, estudiante.



Hace falta que hagan un espacio para que caminen los peatones porque hay ciertas partes donde nos tenemos que pegar a los carros y está muy complicado y muy peligroso.



Caminar cerca de los carros que transitan por la avenida Rosales es un temor que tienen los transeúntes porque les ha tocado caminar enseguida de camiones urbanos.



"Antes de llegar a la avenida Monterrey no hay señalización y está muy peligroso porque estamos caminando muy cerca de los carros, casi pegados a ellos y pues no debe de ser así, en cualquier momento puede haber un accidente porque no todos los automovilistas respetan su carril", enfatizó Fernando Alexis Ortiz, estudiante.