Están hartos de malos olores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Olivares se encuentran hartos de los pésimos olores originados por fuga de drenaje que persiste desde hace una semana por el Callejón Cíbuta, entre Othón Almada y Alberto Gutiérrez.



Baches y fuertes aromas desagradables es lo que ha originado el flujo del líquido reportado por los habitantes del sector.



María del Refugio Hurtado León, residente del área, señaló que constantemente brota el derrame de agua sucia en el lugar y por ello solicita pronta atención por parte de las autoridades competentes.



"Apesta mucho y ya no aguantamos, no puedo ni salir al porche porque huele muy mal y reportamos y no contestan", comentó, "salen tantas fugas que ya se hicieron baches y ahí se acumula el agua sucia".



Jorge Meléndez Urquijo, habitante de la comunidad, solicitó mayor atención a las autoridades competentes para que sea rehabilitada la calle y fuga de drenaje que afecta a gran parte de la calle.



"Ya tenemos mucho tiempo batallando con las fugas y los baches, un problema lleva a lo otro y la verdad es que nunca arreglan bien yo creo porque a cada rato vuelve a brotar el agua sucia".