Solicitan vecinos mejores vialidades

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Casa Blanca exigen la mejora de las vialidades, debido a que por las lluvias y la antigüedad de la carpeta asfáltica se ha incrementado el número de baches y otros desperfectos.



Carlos Gardel, quien lleva viviendo en la zona por más de 15 años comentó que algunos de los hoyos en el pavimento han sido tapados por los mismos habitantes con diferentes materiales como arena o cemento, ya que las autoridades no han acudido a realizar lo propio cuando se ha realizado una notificación.



Algunas calles como es el caso de la avenida Del Razo es una de las afectadas ya que desde hace varios meses las condiciones de la rúa se encuentran en mal estado, comentaron los lugareños.



"Ya tiene rato que no hacen al menos un bacheo y con las lluvias se pone peor, no se si alguno de los vecinos ya lo ha reportado pero sí deberían (las autoridades) de venir a tapar los hoyos", dijo un joven.



Otro de los problemas es la inseguridad, debido a que al estar colindando con colonias con altos índices de robos como el Coloso, El Mariachi o Los Naranjos, por lo que constantemente se observan personas con aspecto sospechoso caminar por las calles buscando que llevarse.



"A cada rato se ven personas extrañas por acá, con mal aspecto, a mi casa ya intentaron meterse hace unos meses pero no lograron entrar", comentó una vecina, quien omitió su nombre.



La habitante de la colonia Casa Blanca dijo que en las últimas semanas se ha notado más presencia de las autoridades policíacas en el lugar, pero anteriormente era raro ver patrullas o motos vigilar las calles.



Algunos vecinos han optado por tener dispositivos de seguridad o animales de compañía en sus hogares para ahuyentar a los ladrones pero en ocasiones estas medidas no son suficientes para que lo "amantes de lo ajeno" logren su cometido.



A pesar de aparentar ser un lugar tranquilo por el día, se pueden apreciar personas con aspecto vagabundo por las calles, los cuales en ocasiones cargan con alguna mochila o bolsas de plástico, ya que en la zona Centro, está a escasos metros del lugar y es común ver gente en situación de calle.



Por último, los residentes de la colonia comentaron que en ocasiones el servicio de Alumbrado Público falla, sobre todo cuando hay mucho viento o se presentan lluvias, lo cual deja a oscuras algunos sectores durante semanas, incluso meses.



Vecinos de la colonia Casa Blanca piden a las autoridades correspondientes realizar mejoras en la colonia en cuanto a pavimentación y alumbrado público, así como también mejorar la seguridad de la zona al colindar con zonas problemáticas.