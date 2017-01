Créditos de nómina ¿són recomendables?

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es un crédito flexible, cómodo, relativamente fácil de obtener y que lo puede sacar de apuros económicos, pero tenga cuidado, ya que si no tiene un buen manejo financiero puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza.



Se trata de los créditos de nómina que ofrecen los bancos, generalmente aquella institución bancaria donde al trabajador se le deposita el pago por su trabajo, que de inicio pueden ser de hasta un mes completo de su salario.



Expertos en finanzas señalan que el crédito es caro, por lo que la recomendación para el empleado es que analice bien todas las opciones.



De acuerdo con el simulador financiero que ofrece la Condusef, la tasa de interés anual más barata cobrada por una institución financiera es del 27.60% y puede llegar hasta un 82% y el Costo Anual Total (CAT), va desde el 31.6% hasta el 129% del total del crédito.



Blanca Alicia Rosas López, subdelegada de la Condusef en Sonora, indicó que entre las ventajas de un crédito de nómina se encuentra el obtener liquidez inmediata, que el dinero no tiene un destino específico y que los pagos se descuentan automáticamente del salario.



"Pero también hay desventajas", citó, "como que el uso inadecuado del crédito te puede llevar a un sobreendeudamiento, lo cual es peligroso porque puede generar que el trabajador se quede con poco ingreso y tenga un mal balance financiero".



Antes de solicitar cualquier tipo de préstamo o crédito, recomendó analizar si realmente se requiere el dinero y vale la pena contraer una deuda, hacer un análisis entre el deseo de tener dinero y la verdadera necesidad.



COMPARAR



Agregó que si ya se tomó la decisión de tomar el crédito, el segundo paso es comparar en diferentes bancos u organizaciones el costo del préstamo, lo cual un trabajador puede hacer porque aunque le paguen en un banco determinado, puede solicitar cambiar la nómina a otra institución.



"Una vez que lo solicitamos, debemos saber el plazo en meses del crédito, la frecuencia de los pagos, si es mensual, quincenal, etcétera, el porcentaje de la tasa de interés y la comisión de apertura, así como el importe por los seguros de vida y de desempleo que pueden encarecer el crédito", explicó.



Cuando se va a contratar el préstamo por nómina, sugirió que los solicitantes acudan con un ejecutivo bancario y no lo tomen cuando se los ofrezca el cajero automático, ya que el empleado del banco les dará información precisa y les despejará dudas.



"Los contratos de crédito de los bancos tienen una cláusula de compensación", detalló, "y al firmarlos el cliente acredita al banco para que tome de cualquier cuenta de ahorro de la misma institución el saldo insoluto del crédito en caso de que se deje de pagar por más de 90 días".