Requiere Fiscalía Anticorrupción a la Unison

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Entre cinco y seis requerimientos recibió ayer la Universidad de Sonora por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), cuando personal de la dependencia visitó las instalaciones en sus distintas áreas.



Alrededor de las 11:30 horas, un grupo aproximado de ocho representantes de la FAS se hizo presente en la Máxima Casa de Estudios con el fin de "requerir información confidencial", según expresó un agente del Ministerio Público.



Roberto Solís Sánchez explicó que aunque no podía revelar a detalle los motivos de la presencia de la Fiscalía en las instalaciones de la Universidad, sí dijo que se solicitó información de diversas áreas de la misma y era la primera vez que se realizaba ese tipo de visitas.



"Solicitamos información relacionada con la investigación de diversos hechos de carácter reservado hasta el momento; estamos fijando ahorita un término perentorio para que nos entreguen la información y estar en aptitud de analizarlas", externó.



Entre las áreas que el Ministerio Público visitó y entregó los requerimientos, se encuentran Recursos Humanos, Tesorería, Auditoría Interna y Secretaría General Administrativa.



SIN PRECISAR DENUNCIA



Solís Sánchez indicó que no podía confirmar o denegar si su presencia en la Unison se debía a la denuncia que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) interpuso ante la FAS en días pasados, ya que no estaba autorizado para revelar algún tipo de información.



Hay que recordar que el pasado 16 de enero el Staus denunció ante la FAS, a autoridades universitarias por el supuesto adeudo de 145 millones de pesos que tiene la Unison ante el Isssteson por concepto de cuotas y aportaciones desde el año 2005, al 30 de noviembre de 2016.



Salvador Ávila Cortés, vocero de la Fiscalía Anticorrupción, externó que no podía revelar los motivos de la presencia del personal de su dependencia en las instalaciones de la Universidad, pero afirmó que se abrió una carpeta de investigación y se realizarán las diligencias necesarias para integrar el expediente adecuadamente.



El Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Sonora indicó que Rectoría dará su versión en tiempo y forma.