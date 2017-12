Colocan plantas con espinas en camellón del puente de la Unison para obligar que lo usen

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para obligar a que estudiantes de la Universidad de Sonora y usuarios del Hospital General utilicen el puente peatonal, han colocado plantas con espinas en el camellón.El sábado pasado colocaron grandes piedras, pero según autoridades no fue suficiente, ya que seguían cruzándose la calle.Alicia López, trabajadora cercana, comentó que los peatones siguen cruzando a pesar de las piedras y ha escuchado que el puente es muy largo y agota mucho al pasarlo."Con piedras o no, le vale a la gente porque de todas maneras la brincan, incluso me comentó una señora que se brincó y que esas piedras ahí no van a funcionar, tal vez si pusieran una malla, pero también se me hace mal el puente que esté muy largo", señaló.Colocar las piedras en el lugar fue una buena medida de seguridad para Emir Hernández, peatón, quien afirmó que obligará al ciudadano a utilizar el puente para no poner en riesgo su vida."Está bien que quieran proteger esa área, hay muchas personas que no respetan que hay un puente peatonal, entonces por mi parte está bien el proyecto", expresó.De acuerdo a transeúntes, el puente es una estructura muy necesaria en el lugar pero, dado al tiempo que se tarda en recorrerlo, han optado por cruzar por debajo exponiendo su vida.