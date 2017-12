Bloquean bulevar Vildósola maestros y empleados de Cobach, en protesta por falta de pagos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde las 7:30 horas, docentes y trabajadores del Colegio de Bachilleres se manifestaron en el bulevar Vildósola como forma de presión para apresurar el pago de las prestaciones faltantes, así como pago de aguinaldo.



Eleazar Herrera Araujo, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, indicó que participaron alrededor de 50 personas quienes bloquearon la vía.



“Este problema no es nuevo, tenemos rato batallando hará como unos 5 meses para pagar la nómina y completar los pagos”, comentó.



Herrera Araujo indicó que esta medida es con el temor de que el pago no sea resuelto a más tardar mañana, debido a que este miércoles salen de vacaciones en el Cobach.



Agregó que además se les debe dos millones de pesos, los cuales no forman parte del presupuesto, y fueron utilizados para el pago de nómina.



Explicó que este dinero es parte de la cuota sindical y la Caja de Ahorro que se les descontaban a los trabajadores en cada quincena.



El tráfico se ha visto afectado debido a que por varias horas los trabajadores han estado bloqueando dicha vía principal.