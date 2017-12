Aseguran usuarios del transporte que llegaron al hartazgo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los usuarios del transporte público en Hermosillo ya llegaron al punto del hartazgo ante la situación en la que se encuentra el servicio, pues entre otros detalles, destacaron que los tiempos de espera en el paso de las unidades cada vez son más largos.



En un ejercicio de sondeo hecho por EL IMPARCIAL en la zona Centro de la capital sonorense, los usuarios no ocultaron su enojo ni su desesperación ante la ausencia de camiones, donde el sector de trabajadores se hizo notar como el más afectado.



"¿Ni modo que lleguemos a nuestros trabajos y digamos que llegamos tarde por los camiones? Nos van a correr. Aparte de que son unas chatarras, no merecemos este servicio que tenemos", dijo Luis Grijalva, usuario de la línea 14.



Los usuarios afirman que en ocasiones llegan a esperar un periodo de entre 30 minutos y hasta una hora y media, tiempo en el que los pocos camiones que pasan, lo hacen llenos y no los recogen, y que cuando por fin logran tomarlo, van apretados a más no poder.



"La gobernadora dijo que iban a poner camiones nuevos pero nada más le subieron al precio, dijeron que iban a hacer un montón de cosas y nada, ¿para qué andan ofreciendo entonces? Estamos amolados", dijo Herminia Valenzuela, usuaria de la línea 12.



De igual forma, quienes no logran tomar una unidad del transporte público, afirman que deben pedir taxi y su sueldo no es suficiente para cubrir diariamente sus costos tan elevados.



El usuario se encuentra indefenso ante los embates de los concesionarios, afirmó Alfonso López, representante de Vigilantes del Transporte, pues no existe un plan de dichos empresarios ni de las autoridades de transporte que subsane las deficiencias en el servicio.



"Lo que vemos es que no hay nadie que se haga responsable del servicio y ya estamos hablando de la Gobernadora para abajo, porque hay un incumplimiento suyo inclusive, igual que el Consejo de Transporte, porque no hacen que los concesionarios cumplan", dijo.



Para los primeros días de enero próximo, Vigilantes del Transporte anunció que tomará acciones legales que dará a conocer en dicho momento.



"Este Gobierno va para tres años y yo creo que ya no hay que echarle la culpa a la administración anterior, porque este ya es un problema de la administración actual", concluyó.



Se buscó la versión de la Delegación del Transporte y hasta el cierre de esta edición, no se consiguió establecer contacto.