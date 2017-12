Dejan paisanos buenas ganancias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el paso de paisanos por territorio hermosillense se ha visto un incremento en las ventas de los comerciantes ubicados en la salida a Guaymas, y esperan que de aquí hasta fin de año, se incrementen hasta en un 50%.



En comparación de años pasados, los comerciantes comentaron que apenas se ha empezado a notar la llegada de los paisanos durante el pasado fin de semana, pero ya se ha estado sintiendo un incremento en las ganancias.



Noé Ruiz, dueño de un puesto de comida, aseguró que las ventas han estado aumentando, y que espera que sigan mejorando las ganancias en los próximos días.



"Pues las ventas aquí sí me han aumentado, es cada año esto y pues lo esperamos con muchas ansias la llegada de los paisanos de Sinaloa, Michoacán y todos los estados de aquel lado, van y visitan a sus familiares, por aquí cruzan y se junta un poquito con el turismo de Estados Unidos", comentó.



Desde Culiacán, Sinaloa, llegó Ángel Medina Moreno, quien cada año, en estas fechas arriba a Hermosillo para ofrecer sus productos, y aseguró que ha sido poca la venta hasta el momento.



"Yo vengo de Culiacán, Sinaloa y somos comerciantes, vendemos fundas y vidrios templados; me he encontrado a gente que está llegando aquí a la ciudad pero está medio crítica la situación, porque sí han bajado mucho las ventas a comparación de otros años, esperemos que las ventas mejoren los próximos días", expresó Medina Moreno.



Este fin de semana es cuando han notado un poco más la llegada de paisanos y el turismo en general en la ciudad, donde la venta ha sido poca pero fluida, puntualizó Mónica Soria, comerciante.



"Apenas empiezan a llegar los ‘paisas’, yo creo que tiene como unos dos días más o menos; pero en otros años se ha visto más gente, incluso en semanas anteriores ya se veía más gente; es bueno que ya estén llegando, al menos para nosotros", acentuó.



Los comerciantes esperan que durante la presente semana y la próxima se vea más afluencia de paisanos que llegan de Estados Unidos, pues afirmaron que es una buena entrada de dinero para sus negocios.